Kontrolden Çıkan Araçta Sürücü Yaralandı

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Kontrolden çıkıp savrulan aracın sürücüsü yaralandı

ANKARA - Ankara'da ters yola girmesinin ardından kontrolünü kaybettiği otomobiliyle metrelerce savrulan sürücü hurdaya dönen aracından yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Ankara - Samsun Karayolu Elmadağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 06 EZN 648 plakalı otomobiliyle bilinmeyen bir nedenden dolayı ters yola giren sürücü aracının kontrolünü kaybederek metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yaralı şekilde araçtan kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.