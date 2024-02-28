Kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü - Son Dakika
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Kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Balıkesir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole yuvarlandı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde şehir merkezine doğru seyir halinde olan mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonda bulunan M.Ç. ve H.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

28.02.2024 22:14
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Kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü

BALIKESİR - Balıkesir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole yuvarlandı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde şehir merkezine doğru seyir halinde olan mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonda bulunan M.Ç. ve H.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan, kamyonun yuvarlandığı bölgede bulunan evde ise ufak çaplı hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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