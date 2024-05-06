Kontrolden Çıkan Kamyonet Elektrik Direğine Çarptı, 3 Yaralı - Son Dakika
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Kontrolden Çıkan Kamyonet Elektrik Direğine Çarptı, 3 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir kamyonet elektrik direği ve reklam panosuna çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, park halindeki bir otomobilin üzerine reklam panosu düştü ve maddi hasar oluştu. Marketin camları kırıldı ve bazı ürünler yerlere savruldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

06.05.2024 22:25
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Kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğine böyle çarptı, 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet elektrik direği ile reklam panosuna çarptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, park halinde ki otomobilin üstüne reklam panosu düştü, araçta maddi hasar oluştu. Marketin camları kırıldı, bazı ürünler yerlere savruldu. Kaza anı anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza Akçaalan Mahallesi, Tuzlaburun Caddesinde gece 00: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nevzat Demirkan Akşit'in kullandığı 07 AIV 596 plakalı kamyonet seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje sonra elektrik direğine ve reklam panosuna çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Akşit ile Muhammet Demirhan ve ismi öğrenilemeyen bir bayan yolcu yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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