Kontrolden çıkarak devrilen midibüsün sürücüsü hayatını kaybetti... Feci kaza kamerada - Son Dakika
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Kontrolden çıkarak devrilen midibüsün sürücüsü hayatını kaybetti... Feci kaza kamerada

Kontrolden çıkarak devrilen midibüsün sürücüsü hayatını kaybetti... Feci kaza kamerada

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen feci kazada, kontrolden çıkan midibüs devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze memleketi Trabzon'a gönderilecek.

18.05.2024 20:32
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Kontrolden çıkarak devrilen midibüsün sürücüsü hayatını kaybetti... Feci kaza kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkan midibüsün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti. Kazada anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Kocaali Alandere sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Turan kontrolündeki plakası öğrenilemeyen midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen araç hurdaya döndü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Turan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. İki çocuk babası olduğu öğrenilen Mesut Turan'ın cenazesi, Yalı Mahallesi 116. Sokak'ta bulunan evinin önünden helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderilecek.

Öte yandan, midibüsün kontrolden çıkarak devrildiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Trabzon, Kocaali, Sakarya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkarak devrilen midibüsün sürücüsü hayatını kaybetti... Feci kaza kamerada - Son Dakika

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