3.Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

ANKARA - Ankara- Kırıkkale kara yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Perte çıkan otomobilin içerisindeki 3 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ankara-Kırıkkale kara yolu Lalahan mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. FİAT marka Tipo model 06 BEY 887 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini bilinmeyen bir nedenden dolayı kaybetti. Yoldan çıkan otomobil kara yolundaki demir bariyerlere çarparak durabildi. Perte çıkan otomobilin içerisindeki 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri, kazanın sebebini araştırıyor.