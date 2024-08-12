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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, sabaha karşı ilçenin Günkırı beldesi mevkiinde meydana geldi. Uzman Çavuş Seyit Ali Tunç yönetimindeki 65 ACJ 533 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 33 yaşındaki Seyit Ali Tunç ve hemşire olan eşi Kamile İrem Tunç olay yerinde hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçtan ekiplerin müdahalesiyle çıkarılan Tunç çiftinin cenazeleri hastaneye kaldırıldı.