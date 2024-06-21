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Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri yıkarak durabildi

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri yıkarak dururken, meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Derevenk Viyadüğü mevkide meydana gelen kazada, M.K. idaresindeki 38 AFH 975 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ortada bulunan bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.