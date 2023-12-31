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Kontrolden çıkan otomobil çaya uçtu: 7 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil çaya uçtu: 7 yaralı

Çankırı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çaya uçan otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Kazada araçtan çıkarılan yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

31.12.2023 - 11:34,
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Kontrolden çıkan otomobil çaya uçtu: 7 yaralı

ÇANKIRI - Çankırı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde çaya uçan otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CEY 465 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde

çaya uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan, A.U.A. ve D.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil çaya uçtu: 7 yaralı
Kaynak: İHA
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İtfaiye, Çankırı, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan otomobil çaya uçtu: 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil çaya uçtu: 7 yaralı - Son Dakika
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