Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 4 yaralı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil devrildi; 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu İnegöl'ün Şehitler Mahallesi girişi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Mehmet Halit Süsliyönetimindeki 16 AYJ 069 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atarak atarak yağmur suyu kanalına düşüp ters durdu. Kaza sonucu sürücü ve araçtaki yolcular Kadir Süsli(19), Haydar Canve Emre Bargınyaralandı.
Kaza yerine 112, Jandarma, Polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce kurtarılarak, Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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