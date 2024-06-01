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Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımı aşarak yaklaşık 5 metrelik şarampole uçtu. Feci kaza sonrası 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi İpekyolu Zeugma Mozaik Müzesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, adliye istikametinden mozaik müzesi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 ACS 59 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, kaldırımı aştıktan sonra yaklaşık 5 metrelik şarampole uçarak ters döndü. Feci kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kaza sonrası araçta sıkışan yaralıları çıkardı. Kazada yaralanan 1'i ağır 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.