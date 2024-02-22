Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

22.02.2024 22:39  Güncelleme: 22:40
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı- Tunçbilek karayolu 2. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, N.G. yönetimindeki 46 ACL 764 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.Kazada otomobil sürücüsü N.G. ve yanında yolcu olarak bulunan C.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

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