Kontrolden çıkan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

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Kontrolden çıkıp takla atan otomobilde ağır yaralanmışlardı, acı haber geldi

BOLU - Bolu'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin karıştığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mudurnu-Bolu kara yolunda Feruz köyü mevkiinde meydana geldi. Mudurnu istikametinde seyreden Bekir Uğuryönetimindeki 14 ER 655 plakalı otomobil, yağışlı havada kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Feruz köyü mevkiinde şarampole uçtu. Tepetaklak olan otomobil içerisinde bulunan sürücü, araçta yolcu konumunda bulunan Ahmet Uyarve Hakan Daşpınaryaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Uyar ve Hakan Daşpınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.