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Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya sebep oldu - Son Dakika
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Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya sebep oldu

Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya sebep oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen bir otomobil zincirleme kaza yaşattı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

01.02.2024 00:27
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Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya sebep oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, zincirleme kazaya sebep oldu. Yaralının olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana gelen kazada E.A. idaresindeki 06 AG 7789 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen S.Y. idaresindeki 34 KY 039 plakalı Volkwagen marka panelvana çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan panelvan ise park halindeki 54 TA 385 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir gayesiyle sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada maddi hasar oluşurken bahse konu olan olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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