Kontrolü kaybedip beton bloğa çarptı, kazayı duyan baba fenalık geçirdi - Son Dakika
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Kontrolü kaybedip beton bloğa çarptı, kazayı duyan baba fenalık geçirdi

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkartıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen baba küçük oğlunun yaralandığını görünce kısa süreli fenalık geçirdi.

02.06.2024 23:28
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Kontrolü kaybedip beton bloğa çarptı, kazayı duyan baba fenalık geçirdi

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkartıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen baba küçük oğlunun yaralandığını görünce kısa süreli fenalık geçirdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu mahallesi Antalya Kemer yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 DG 855 plakalı TOFAŞ marka otomobilin sürücüsü Ahmet K. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje ardından yok kenarında ki kanalın beton bloğuna çarparak durabildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi ile olay yerine polis,. İtfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazayı duyan baba yere yığıldı

Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Ali S.'yi yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından bulunduğu yerden sedye yardımıyla çıkartarak ambulansa taşıdı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Ahmet K. ile Mustafa K. ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerine gelen ambulansta gerçekleştirildi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen baba Süleyman K. oğlu Ahmet K.'ya sarılarak diğer oğlunun durumunu sordu.

Polis ekiplerine zorluk çıkardı

Yere diz çökerek gözyaşları döken Süleyman K. çevredekilerden su istedi. Babasının su istediğini gören Ahmet K. çevredekilere yardımcı olmaları için tepki göstererek su istedi. Zaman zaman polis ekiplerine de zorluk çıkaran baba ve oğul bir süre sonra sakinleştirildi. Baba Süleyman K., küçük oğlu Mustafa K.'nın yanında ambulansa binerek hastaneye gitti. Araç sürücüsü Ahmet K. tedaviyi kabul etmezken, hurdaya ödenen araçz ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kontrolü kaybedip beton bloğa çarptı, kazayı duyan baba fenalık geçirdi - Son Dakika

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