Kontrolünü kaybeden pikap Antakya'da yan yattı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya'nın Gülderen Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği pikap yan yattı. Kazada yaralanan sürücü, HBB ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastanede tedaviye alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yan yatan pikabın sürücüsü yaralandı.
Kaza; Gülderen Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği pikap, yan yattı. HBB ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İHA
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