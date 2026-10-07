Konya Akşehir'de 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya Akşehir'de 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

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Konya Akşehir\'de 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
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Konya'nın Akşehir ilçesinde 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü, Kileci Mahallesi'nde sollama yaparken önce bir otomobile çarpıp ardından karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kileci Mahallesi 31011. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Demir (23), 42 BGK 993 plakalı motosikletle önündeki İ.B. idaresindeki 03 UC 282 plakalı otomobili sollamak istediği sırada otomobilin sol arka tamponuna çarpıp, karşı yönden gelen L.A. yönetimindeki 42 GAT 89 plakalı minibüsle çarpıştı. Motosiklet devrilirken, sürücü Hasan Demir savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demir, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya Akşehir'de 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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