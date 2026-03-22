Konya-Antalya Yolunda Bayram Dönüşü Yoğunluğu

Yeni Konya Antalya kara yolunda Ramazan Bayramı'nın son gününde dönüş yoğunluğu yaşanıyor.

Antalya sınırları içerisinde yer alan Demirkapı Tüneli'nin hizmet vermeye başlamasıyla birlikte geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan Beyşehir-Derebucak-Demirkapı Tüneli güzergahlı Yeni Konya Antalya kara yolunda bayram dönüşü trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Bayram tatilinin son gününe gelinmesiyle birlikte tatilini Akdeniz Bölgesi'nde Antalya ve ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolculuğuna geçmeye başladı. Beyşehir'in Çetmi Mahallesi çevresinde yaşanan araç yoğunluğu kameralara yansırken trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı yerlerden birisi ise Beyşehir ilçesi girişi oldu. İlçeye girişte çevre yolunun yerine şehir merkezi yönünü tercih eden sürücüler, kent merkezinde yoğunluğun daha da artmasına yol açtı. Antalya Caddesi, Ali Akkanat ve Köprübaşı Caddeleri'nin yanı sıra Eşrefoğlu Köprüsü üzerinde de yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Trafik ekipleri ise güzergah üzerinde önlem ve tedbirlerini artırırken, bayram dönüşü yoğunluğunun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. - KONYA