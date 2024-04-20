Konya Beyşehir'de 5 Katlı Apartmanın Çatı Katında Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya Beyşehir'de 5 Katlı Apartmanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Konya Beyşehir\'de 5 Katlı Apartmanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni olarak yıldırım düşmesi değerlendirildi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı ve mutfak eşyalarının zarar gördüğü belirtildi.

20.04.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi, Orhan Özgür Caddesi'nde bulunan bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde geldiği adreste apartmanın dumanlar yükselen teras katında evde kimsenin olmadığını belirledi. Kapıyı kırarak yangının çıktığı daireye giren ekipler, mutfaktaki alevleri çatıya sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan incelemede, yangının yıldırım düşmesinden kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi. Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı, ikametgahın yaz döneminde kullanıldığı, yangında mutfak eşyalarının zarar gördüğü öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Konya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya Beyşehir'de 5 Katlı Apartmanın Çatı Katında Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye görüşmesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye görüşmesi başladı
15:46 Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı
15:43 İstanbulspor, Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala küme düştü İstanbulspor, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düştü
14:53 Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık
13:45 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma
15:42 Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü
15:15 IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ve Bakan Şimşek Bahar Toplantıları’nda bir araya geldi IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ve Bakan Şimşek Bahar Toplantıları'nda bir araya geldi
15:06 CHP’li meclis üyesi Cemil Tugay’ı terör örgütü PKK’nın yöneticisiyle karışırdı CHP'li meclis üyesi Cemil Tugay'ı terör örgütü PKK'nın yöneticisiyle karışırdı
14:34 İYİ Parti’den CHP yönetimine geçen Demre Belediyesi’ne ait sandalyeler kahvehaneden çıktı İYİ Parti'den CHP yönetimine geçen Demre Belediyesi'ne ait sandalyeler kahvehaneden çıktı
14:12 Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem’e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem'e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü
12:46 Adliye önünde aileler arasında tekem ve yumruklar konuştu Adliye önünde aileler arasında tekem ve yumruklar konuştu
12:23 Sur Belediyesi’ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan’a hakaret Bakanlık müfettiş görevlendirdi Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi
12:08 Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı
12:02 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 16:26:49. #1.13#
SON DAKİKA: Konya Beyşehir'de 5 Katlı Apartmanın Çatı Katında Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement