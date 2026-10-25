Konya Beyşehir'de düğünde havaya açılan ateş 1 kişiyi bacağından yaraladı

Konya Beyşehir'de düğünde havaya açılan ateş 1 kişiyi bacağından yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu 1 kişi bacağından yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, ifadesi alınan şüpheli serbest bırakıldı ve tahkikat başlatıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düğünde silahla havaya ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.
Olay, dün Çukurağıl Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalle muhtarı A.S.'nin (34) oğlunun düğününde, davetlilerden A.İ. (51) tarafından tabancayla havaya ateş açıldı. Bu sırada düğünde bulunan A.K. (57), bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Yaralanan A.K. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili şüpheli A.İ.'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, tahkikat başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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