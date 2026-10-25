Konya Beyşehir'de düğünde havaya açılan ateş 1 kişiyi bacağından yaraladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düğünde silahla havaya ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, dün Çukurağıl Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalle muhtarı A.S.'nin (34) oğlunun düğününde, davetlilerden A.İ. (51) tarafından tabancayla havaya ateş açıldı. Bu sırada düğünde bulunan A.K. (57), bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Yaralanan A.K. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili şüpheli A.İ.'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, tahkikat başlatıldığı öğrenildi.