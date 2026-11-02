Konya Beyşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşildağ-Kurucuova istikametinde seyir halinde olan H.S. idaresindeki 07 YR 225 plakalı otomobil ile Yeşildağ yolundan Kurucuova yoluna çıkan F.T. yönetimindeki 42 HY 722 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler F.T. ve H.S. ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.S., H.T. ve H.D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.