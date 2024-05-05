Konya Beyşehir\'de Yağışlı Hava Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazalarında 6 Kişi Yaralandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yağışlı hava nedeniyle meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Beyşehir- Antalya Karayolu'nun Üstünler Mahallesi yol ayrımındaki virajlı kesimde yaşandı. Seyir halindeki otomobil sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak toprak yığınlarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Diğer kaza ise ilçe merkezinde Antalya Caddesi üzerindeki orman işletmesi kavşağında meydana geldi. Burada da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Her iki kazada da yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KONYA