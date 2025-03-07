Konya'da 2 Yaşındaki Çocuk Köpeklerin Saldırısında Hayatını Kaybetti

Konya'da 2 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti

KONYA - Konya'da sokakta oynarken diğer çocukların yanlarından ayrılan 2 yaşındaki çocuk, boş arazide köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Zübeyir Sokak'ta müstakil bir evin yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Rana El Selci isimli 2 yaşındaki kız çocuğu ailesi ile birlikte bir yakınlarına iftara geldi. Burada iftar saati öncesi çocuklar sokakta oynadığı esnada Rana El Selci diğer çocukların yanından ayrıldı. Bir süre sonra çocuğa yaklaşık 10 köpek saldırdı. Çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından boş arazide kanlar içinde hareketsiz bulunurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, durum aileye haber verildi. Çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın yaşandığı Başak Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Dayan, "Olayı öğrenince çok üzüldüm. Allah ailesine sabır versin. Bizler de tedirgin olduk, çok üzüldük. Köpek zaten ülkemizin sorunu, bizim mahalleyle alakalı değil. Belediyeler düzenli olarak topluyor ama bizim sıkıntımız kenardan sürekli köpek geliyor. Ben hala olayın şokundayım, hala titriyorum. O çocuğun hali beni çok etkiledi" dedi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.