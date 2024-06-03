Konya'da düzenlenen operasyonda 225 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Konya'da düzenlenen operasyonda 225 tabanca ele geçirildi

Konya\'da düzenlenen operasyonda 225 tabanca ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da düzenlenen 'Mercek-20' operasyonlarında 225 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon, Konya'da yasa dışı faaliyet gösteren silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları doğu illerine sevk eden bir araca yönelik gerçekleştirildi.

03.06.2024 08:10
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılığına yönelik Konya'da düzenlenen "Mercek-20" operasyonlarında 225 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Konya'da yasa dışı faaliyet gösteren silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araca yönelik "Mercek-20" operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da düzenlenen operasyonda 225 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da düzenlenen operasyonda 225 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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