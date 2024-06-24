Konya'da 4 çocuk annesi kadın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da 4 çocuk annesi kadın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Konya'da oturduğu apartman önünde silahlı saldırıya uğrayan 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Saldırgan ise intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.06.2024 21:51
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4 çocuk annesi kadını öldürüp, intihar girişiminde bulundu

Apartman önünde silahla vurulan kadın hayatını kaybederken, intihar girişiminde bulunan zanlı ağır yaralandı

KONYA - Konya'da oturduğu apartman önünde silahlı saldırıya uğrayan 4 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadını vurduktan sonra Kendi kafasına ateş ederek intihar eden zanlı ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, saat 09.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahinağa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek alıp sokak üzerinde oturduğu apartmanın önüne gelen 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Ümmü Döğer, arkadaşı olduğu belirtilen Arafa Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Zanlı Arafa Y., Ümmü Döğer'e 3 el ateş ettikten sonra silahı kendi kafasına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sırtı, göğsü ve kafasından ağır yaralanan Ümmü Döğer ve zanlı Arafa Y. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan 4 çocuk annesi Ümmü Döğer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı Arafa Y.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Çocuk, Konya, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da 4 çocuk annesi kadın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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