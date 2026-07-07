Konya'da Asansör Tartışması: İki Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Asansör Tartışması: İki Yaralı

07.07.2026 00:08
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Konya'da asansörle eşya taşırken çıkan tartışmada iki kişi bıçakla yaralandı, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'da bir siteye taşınan kiracı ile yönetici arasında asansörle eşya taşıma meselesinden çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Sarayburnu Caddesi üzerinde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, siteye taşınan D.E. ve A.U. asansörle bazı eşyaları çıkardıkları sırada bir komşu eşya taşınmaması için uyarıda bulunup, durumu yöneticiye bildirdi. Bunun üzerine sitenin yöneticisi olduğu öğrenilen S.A. ile D.E. ve A.U. arasında taşıma sırasında asansörün kullanılması nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, yönetici S.A., D.E. ve A.U.'yu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri D.E. ve A.U.'yu Beyhekim Devlet Hastanesine, arbede sırasında darbedilerek yaralandığı öğrenilen S.A.'yı ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Asansör Tartışması: İki Yaralı - Son Dakika

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