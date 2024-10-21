Konya\'da Bıçaklama Olayında Gözaltı Sayısı 9\'a Yükseldi

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Konya'da bıçaklandıktan sonra otomobiliyle gitmek isterken bilinci kapanan gencin hayatını kaybettiği olayda 3 olan gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Olay, dün merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'nde bulunan pazar alanında meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Oğuzhan Yaşar (18) ile B.B. trafikte tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine B.B., Muhammet Oğuzhan Yaşar'ı bıçaklayarak yaraladı. Muhammet Oğuzhan Yaşar yaralı halde 34 GCS 53 plakalı otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşar, Akkonak Sokak üzerinde bilincinin kapanması sonucu park halindeki 3 araca çarptı. Yaşar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından ilk olarak 3 kişi gözaltına alınırken, tahkikata devam eden polisin çalışmalarında gözaltı sayısının 9'a yükseldiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA