Konya'da Bina Çökmesi: Müteahhit Gözaltında

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Konya'da çöken binanın müteahhitti gözaltında

KONYA - Konya'da çöken bina soruşturmasında 1992 yılında binayı inşa eden müteahhit gözaltına alındı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde 4 katlı Taşoluk Apartmanı çöktü. Enkazda kalan 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Binanın çökmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma çerçevesinde binayı inşa eden 55 yaşındaki müteahhit Adnan T. gözaltına alındı. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Adnan T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.