Konya\'da Bir Kişi Araç İçerisinde Vurulmuş Halde Bulundu

Konya'da yakınları tarafından kendisinden haber alınamayan bir kişi, yol kenarında araç içerisinde göğsünden vurulmuş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Ünen Caddesi üzerinde araç içerisinde 1 kişinin hareketsiz yattığını fark eden diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde göğsünden tek kurşunla vurulmuş olan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis yaptığı inceleme sonucunda cesedi bulunan kişinin, yakınları tarafından kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Murat Özaras olduğu tespit etti. Polisin yaptığı incelemenin ardından Murat Özaras'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, H.Ç. isimli şüphelinin yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı bilgisi üzerine Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 2 tabanca, seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği ve 1846 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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