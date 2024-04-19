Konya'da Bir Kişi Araç İçerisinde Vurulmuş Halde Bulundu - Son Dakika
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Konya'da Bir Kişi Araç İçerisinde Vurulmuş Halde Bulundu

Konya\'da Bir Kişi Araç İçerisinde Vurulmuş Halde Bulundu

Konya'nın Karatay ilçesinde, yakınları tarafından haber alınamayan bir kişi, araç içerisinde göğsünden vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, cesedin 36 yaşındaki Murat Özaras'a ait olduğunu tespit etti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

19.04.2024 21:40
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Konya'da yakınları tarafından kendisinden haber alınamayan bir kişi, yol kenarında araç içerisinde göğsünden vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Ünen Caddesi üzerinde araç içerisinde 1 kişinin hareketsiz yattığını fark eden diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde göğsünden tek kurşunla vurulmuş olan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis yaptığı inceleme sonucunda cesedi bulunan kişinin, yakınları tarafından kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Murat Özaras olduğu tespit etti. Polisin yaptığı incelemenin ardından Murat Özaras'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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