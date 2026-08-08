Konya'da Büyük Soygun: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da Büyük Soygun: 5 Şüpheli Tutuklandı

Konya\'da Büyük Soygun: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Park halindeki kamyonetten 450 bin TL ve altın çalan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Konya'da park halindeki kamyonetin camını kırarak araç içerisindeki 450 bin TL nakit para ile 50 gram altını çalan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Saraycık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, avize işiyle uğraşan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi 42 AVZ 10 plakalı kamyonetiyle sokak üzerindeki bir boyacıya geldi. Tadilatta olan dükkanına boya almak isteyen şahıs, içerisinde yaklaşık para ve ziynet eşyası olan çantayı araçta bıraktıktan sonra kapıyı kilitleyip boya dükkanına girdi. Bu sırada şüpheliler ise beyaz renkli lüks bir otomobille önce kamyonetin yanından geçerek çevreyi kontrol etti. Daha sonra otomobille tekrar sokağa gelen ve kamyonetin yanında duran kar maskeli soygunculardan biri kamyonetin ön sürücü kısmındaki camı kırarak para ve ziynet eşyasını çaldı. Olayı fark eden kamyonetin sahibi dükkandan çıkıp koşarak aracın önüne geçerken, şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Lüks otomobille soygun anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçışta kullandıkları Mercedes marka otomobile farklı araçlara ait sahte APP plakalar taktıklarını, güzergah değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştıklarını, daha sonra ise aracın gerçek plakasını takarak kaçışlarını sürdürdüklerini belirledi. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin 21 suç kaydı olan M.U., 20 suç kaydı olan Y.Ç., 21 suç kaydı olan U.C.K., 10 suç kaydı olan Ş.Ş. ve 5 suç kaydı olan S.K. olduğu belirlendi.

Şüpheliler, olayın üzerinden 24 saat geçmeden Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla Konya, Ankara ve Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 1 Mercedes marka araç ile 1 sahte APP plaka ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Büyük Soygun: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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