Konya'da Çiftçinin Tarlasından 30 Bin Liralık Buğday Çalındı - Son Dakika
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Konya'da Çiftçinin Tarlasından 30 Bin Liralık Buğday Çalındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir çiftçiye ait tarlasında yetişen ve piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan buğdaylar çalındı. Çiftçi, durumu jandarmaya bildirerek olayın faillerinin yakalanmasını istedi. Tarlada yapılan incelemede, şüphelilerin ekinleri ezdiği tespit edildi. Çiftçi, kaçak olarak çalışan biçerdöverlerin tespit edilmesi halinde bu tür olayların önüne geçilebileceğini belirtti. Olayda yaklaşık 6 bin metrekarelik alandaki buğday mahsulünden dolayı 30 bin lira maddi zarar oluştu.

09.07.2024 13:28
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir çiftçiye ait piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan tarlasındaki ekili buğdayı çalındı.

Olay, ilçeye bağlı Sadıkhacı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim sınırları içerisindeki tarlasına buğday eken ve yetişen mahsulü kaldırmaya hazırlanan çiftçi, önceki gün ekili alanına geldiğinde gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Kendisinden habersiz bir yıllık emeği olan mahsulünün tarlasından biçilip kaldırıldığını gören çiftçi, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığına giderek tarlasından ürününün çalındığı iddiasıyla ihbarda bulunarak olayın fail ya da faillerinin yakalanmasını istedi. Jandarma ekiplerinin hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. Tarlada incelemede bulunan ekipler, tarlaya yürüyerek gelen şüphelilerin ekinleri ezdiğini tespit etti. Tarlasındaki ürünü çalınan çiftçi, bölgede ziraat odasına kayıtlı olmadan kaçak olarak çalışan biçerdöverlerin de mevcut olduğunu savunurken, bunların tespit edilip işlem yapılması halinde bu tür olayların da önüne geçilebileceğini söyledi. Olayda, 6 bin metrekarelik alandaki buğday mahsulünün çalınmasından dolayı yaklaşık 30 bin lira maddi zararın söz konusu olduğu belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Beyşehir, Konya, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Çiftçinin Tarlasından 30 Bin Liralık Buğday Çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Çiftçinin Tarlasından 30 Bin Liralık Buğday Çalındı - Son Dakika
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