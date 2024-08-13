Konya\'da çıkan orman yangını söndürüldü, 1 kişi gözaltına alındı

3.Sayfa

Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken, 1 kişi gözaltına alındı.

Yangın, saat 15.20 sıralarında ilçeye bağlı Gökçeyurt Mahallesi'nde ormanlık alanda başladı. Konya Valiliğinden alınan bilgiye göre, yangına, Jandarma Genel Komutanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, DSİ Konya 4. Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğünden helikopterler, arazözler ve itfaiye ekipleri, iş makineleri ve çok sayıda personel müdahale etti. Yapılan çalışmalarla yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma çalışmaları devam eden bölgede görevlendirilen 2 helikopter de alandan ayrıldı.

İlk belirlemelere göre, İ.E. (25) isimli şahsın bölgede kamelya inşaatı yaptığı sırada kaynak işlemlerinden dolayı yangının başladığı değerlendirilirken, İ.E. gözaltına alındı. - KONYA