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Konya'da Silahlı Kavga: Damat ve Kayınpeder Yaralandı - Son Dakika
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Konya'da Silahlı Kavga: Damat ve Kayınpeder Yaralandı

Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada damat ve kayınpederi yaralandı. Hastaneye kaldırılan kayınpeder hayatını kaybederken, damadının ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya\'da Silahlı Kavga: Damat ve Kayınpeder Yaralandı
15.01.2024 - 18:55,  Güncelleme: 18:57
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Konya'da çıkan silahlı kavgada damat ve kayınpederi yaralandı. Hastaneye kaldırılan kayınpeder hayatını kaybederken, damadının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Tahtatepen Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı kerpiç evde yaşayan Rıza Renkliışık ile kızıyla ayrılık aşamasında olan damadı Gürcan A. ve evde bulunanlar arasında kavga çıktı. Kavgada Rıza Renkliışık ve Gürcan A., ateşlenen silahtan çıkan kurşunlara hedef oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gürcan A. yakınları tarafından hastaneye götürülürken, Rıza Renkliışık ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Renkliışık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özel hastanede tedavi altına alınan Gürcan A. ise, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Gürcan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Rıza Renkliışık ve damadı Gürcan A.'nın yaralanmasına neden olan şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Silahlı Kavga: Damat ve Kayınpeder Yaralandı - Son Dakika


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