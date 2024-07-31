Konya'da Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Akören Mahallesi'nde 16 yaşındaki Eren Dağ, pompa vinciyle çalışırken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dağ, ne yazık ki kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

31.07.2024 12:04
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Konya'nın Karapınar ilçesinde elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Akören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Eren Dağ, pompa vinciyle çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralı halde Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağ, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eren Dağ'ın cansız bedeni otopsi için Konya'ya gönderildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili tahikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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