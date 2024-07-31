Konya'nın Karapınar ilçesinde elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Akören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Eren Dağ, pompa vinciyle çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralı halde Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağ, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eren Dağ'ın cansız bedeni otopsi için Konya'ya gönderildi.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili tahikat sürüyor. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?