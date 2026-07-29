Konya\'da Fabrikada İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Konya'da çalıştığı fabrikada makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan işçilerden Ramazan Aydın makineye sıkıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Aydın'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.