Konya'da FETÖ dolandırıcılığı: 2 milyon lira çalındı, 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Konya'da FETÖ dolandırıcılığı: 2 milyon lira çalındı, 1 şüpheli yakalandı

Konya'nın Akören ilçesinde bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, isminin FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyen şüphelilerce yaklaşık 2 milyon lira dolandırıldı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası dolandırıcılardan 1'i yakalandı.

31.07.2024 17:02
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Konya'nın Akören ilçesinde bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, isminin FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyen şüphelilerce yaklaşık 2 milyon lira dolandırıldı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası dolandırıcılardan 1'i yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akören ilçesinde oturan R.A.'yı telefonla arayan bir kişi, kendisini komiser olarak tanıtarak, isminin FETÖ soruşturmasına karıştığını, elinde bulunan ziynet eşyalarının ve paralarının laboratuvarda incelenmek üzere kendilerine teslim etmesi gerektiğini ve incelemenin tamamlanmasını müteakip Konya'dan karakoldan teslim alabileceğini söyledi. R.A., telefonun ardından aynı gün evine gelen yüzleri maskeli 3 erkek şahsa ziynet eşyalarını ve paraları verdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan R.A., 23 Temmuz 2024 tarihinde Akören İlçe Jandarma Komuntalığına müraacatta bulunarak şikayetçi oldu ve başından geçenleri anlattı. Olayda R.A.'nın, 440 gram ağırlığında 8 adet burma bilezik, 13 adet reşat altın, 100 gram altın set takımı, 9 adet çeyrek altın, 2 adet altın kolye, 1 adet 12 gram altın bilezik, 70 bin lira değerinde kol saati, 3 adet altın, 1 adet pırlanta yüzük, 20 bin lira nakit para, 3 bin 300 euro olmak üzere yaklaşık 2 milyon değerindeki ziynet eşyası ve parası çalındı.

Olayla ilgili Konya İl Jandarma Komutanlığığı ekiplerince 24 Temmuz 2024 günü bölgede yapılan kamera araştırması, bilgisine başvurulan görgü tanıkları ve PTS kayıtlarından yapılan araştırma neticesinde, failin araç plakası tespit edilerek, olayla ilgili şüphelinin aracın sürücüsü olan G.Ç. isimli şahıs olduğu belirlendi. Yapılan çalışmada şüpheli G.Ç.'nin İstanbul'da ikamet ettiği tespit edildi. Şüphelis şahıs 26 Temmuz günü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince yakalanarak ifadesinin alınmasını müteakip ilgili mahkemeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı. G.Ç. isimli şahsın ifadesinden ve Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma sonucunda olayın faillerinden olduğu tespit edilen M.D. isimli şahsın da yakalanması için çalışmaların devam ettiği beirtildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da FETÖ dolandırıcılığı: 2 milyon lira çalındı, 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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