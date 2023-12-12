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Konya'da FETÖ üyesi 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Konya'da FETÖ üyesi 2 şahıs yakalandı

Konya'da polisin düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Konya\'da FETÖ üyesi 2 şahıs yakalandı
12.12.2023 - 09:40,  Güncelleme: 09:40
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Konya'da, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince arananların yakalanması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yusuf B. ile Adnan A. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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Konya, Güvenlik, Ceza, Terör, Operasyon, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da FETÖ üyesi 2 şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da FETÖ üyesi 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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