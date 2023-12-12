Konya\'da FETÖ üyesi 2 şahıs yakalandı

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Konya'da, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince arananların yakalanması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.
FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yusuf B. ile Adnan A. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
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