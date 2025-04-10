Konya\'da Gümrük Kaçağı Malzemeye Operasyon

Konya'da, Gürcistan'a kayıtlı tırdaki araç takip sisteminin kapatılması üzerine jandarma durdurulan tırın dorsesinde yaklaşık 15 milyon lira değerinde çok sayıda ikinci el gümrük kaçağı otomotiv parçası ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç-suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Edinilen bilgiye göre, Altınekin İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 1 kişinin Gürcistan'a kayıtlı tırın dorsesinde takılı bulunan araç takip sisteminin kapatıldığı sinyali alınması üzerine araç durduruldu. Tırın dorsesinde yapılan kontrollerde, aracın ülkeden transit olarak geçişi için gümrük kapısında takılan mührün, Konya mülki sınırları içerisinde kopartılarak sahte belge düzenlendiği tespit edildi. Dorsede yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan çok sayıda ikinci el gümrük kaçağı otomotiv parçası ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı malzemeler ile tır ve dorseye el konulurken, araç sürücüsü şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KONYA