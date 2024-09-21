Konya\'da Havuç Yüklü Kamyon Tıra Çarptı

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Konya'da havuç yüklü kamyonun tır ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Konya - Karapınar kara yolunun 52. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınamayan 42 CYC 11 plakalı tıra, İsmil Mahallesi yakınlarında tarlaya dönmek istediği sırada arkadan gelen S.A. idaresindeki 42 AGE 965 plakalı havuç yüklü kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tır yol kenarına devrildi, kamyon ise refüje çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonda yüklü olan ve kaza esnasında yola saçılan havuçlar nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA