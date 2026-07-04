Konya'da 2 gündür kayıp olan kadın için arama seferberliği - Son Dakika
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Konya'da 2 gündür kayıp olan kadın için arama seferberliği

Konya\'da 2 gündür kayıp olan kadın için arama seferberliği
04.07.2026 15:16  Güncelleme: 15:22
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayvanlarını otlatmak için çıktığı dağlık arazide kaybolan 65 yaşındaki Firdevs Üner'den 2 gündür haber alınamıyor. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama çalışmaları engebeli araziye rağmen sürüyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, hayvanlarını otlatmak için çıktığı dağlık arazide kaybolan 65 yaşındaki Firdevs Üner'den 2 gündür haber alınamıyor. Engebeli ve zorlu arazi şartlarına rağmen jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, 2 Temmuz günü Seydişehir ilçe merkezinde yaşayan Seyit Ahmet Üner ve eşi Firdevs Üner (65), küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Şehir Gediği mevkisine çıktı. Arazide bir süre hayvanlarla ilgilenen Seyit Ahmet Üner, daha sonra eşini göremeyince çevrede arama yaptı. Kendi çabalarıyla eşine ulaşamayan ve hayatından endişe eden Üner, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye kısa sürede çok sayıda Jandarma, AFAD ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Firdevs Üner'in en son görüldüğü ve izinin sürülebileceği Şehir Gediği mevkisi merkez üssü olarak belirlendi. Ekipler, kayıp kadının izine rastlamak için bölgeyi çember altına alarak geniş çaplı bir arama faaliyeti başlattı.

2 Temmuz'dan bu yana kayıp olan 65 yaşındaki Firdevs Üner'i bulabilmek için ekipler seferber oldu. Bölgenin dağlık, kayalık ve sarp yapısı çalışmaları güçleştirse de arama-kurtarma personeli çalışmalarını aralıksız ve büyük bir titizlikle sürdürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 2 gündür kayıp olan kadın için arama seferberliği - Son Dakika

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