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Konya'da Husumetli Gruplar Sokak Ortasında Birbirine Saldırdı - Son Dakika
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Konya'da Husumetli Gruplar Sokak Ortasında Birbirine Saldırdı

Konya'da daha önceden aralarında husumet bulunan yaklaşık 10 kişilik grup, sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki grubun karşılaşması üzerine saldırıların gerçekleştiği ve kavganın yoldan geçen iki kişinin araya girmesiyle son bulduğu görülüyor.

Konya\'da Husumetli Gruplar Sokak Ortasında Birbirine Saldırdı
24.01.2024 - 11:57,  Güncelleme: 11:59
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Konya'da daha önceden aralarında husumet bulunan yaklaşık 10 kişilik grubun sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan iki grubun karşılaşması üzerine sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik grup, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki grubun karşılaşması üzerine tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı ve taraflardan birinin yere düşmesi sonucu bir kişinin üzerinde yumruklarken diğer kişinin ise tekme attığı görülüyor. Kavganın yoldan geçen bir otomobilden inen 2 kişinin araya girmesiyle son bulduğu görülüyor. - KONYA

Kaynak: İHA
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Konya, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Husumetli Gruplar Sokak Ortasında Birbirine Saldırdı - Son Dakika


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