Konya'da jandarma 1-15 Ekim'de kaçak alkol ele geçirdi, 4 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Konya'da jandarma 1-15 Ekim'de kaçak alkol ele geçirdi, 4 şüpheli serbest bırakıldı

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Konya\'da jandarma 1-15 Ekim\'de kaçak alkol ele geçirdi, 4 şüpheli serbest bırakıldı
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Konya'da jandarmanın 1-15 Ekim'deki 15 günlük çalışmasında 2 bin 185 paket kaçak sigara, 80 paket makaron ve yüzlerce litre kaçak alkol ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Konya'da jandarma ekiplerinin 15 günlük çalışmasında kaçak sigara, tütün ürünleri ve yüzlerce litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve suçla mücadele kapsamında kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. 1-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde, çok sayıda kaçak tütün ürünü ve alkollü içki ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 2 bin 185 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 80 paket içi tütün doldurulmuş makaron ve 15 adet ısıtılmış tütün ürünü ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 838 litre rakı, 116 litre votka, 386 litre viski ve 56 litre etil alkolün yanı sıra 8 adet alkol kiti ile 81 adet sahte veya taklit bandrol bulundu. Ele geçirilen ürünlerin faturalarının ibraz edilemediği, ürünlerde bandrol ve TAPDK işaretlerinin bulunmadığı bildirildi.

Gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında yakalanan 4 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Konya İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılık ve suçla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikJandarmaMakaronGüncelKonyaSon Dakika

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