Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonla piyasa değeri 500 bin TL olan 21 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Akşehir'de artan kaçak cep telefonu satışı ile ilgili ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Devletin vergi kaybına neden olan kaçak cep telefonları ile mücadele için gelen her ihbarı değerlendiren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.C. ile F.A.'ya ait iş yerlerini belirledi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile A.C. ile F.A.'ya ait iş yerlerinde arama yapan asayiş ekipleri aramalarda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan çeşitli markalarda tezgahta satışa sunulmuş 21 adet kaçak cep telefonu ele geçirerek el koydu. İş yeri sahipleri A.C. ile F.A.'yı gözaltına alan ekipler şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yaptı. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 500 Bin TL Değerinde 21 Telefon Ele Geçirildi - Son Dakika
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