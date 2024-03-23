Konya\'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Kaçak Ürün ve Tarihi Eser Ele Geçirildi

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Konya'da polis ekiplerinin kaçakçılara yönelik çalışmaları neticesinde gümrük kaçağı binlerce tütün mamulü, kozmetik ürün, tarihi eser ve otomobil ele geçirilirken 18 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde kaçak ürün üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 3 iş yeri, 1 ev ve 3 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 4 bin 674 adet kozmetik ürün, 2 bin 290 paket sigara, bin 550 litre akaryakıt, 29 adet cep telefonu ve 1 adet otomobil ele geçirilirken 11 kişi gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılarına gözaltı

KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, il dışından gelen 3 şahsın Konya'da tarihi eser alışverişi yapacağının tespit edilmesi üzerine şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 1 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykelli havuz süsü ve 1 adet taşınmaz kültür varlığı kapsamına giren Mezar Steli ele geçirilirken 7 kişi gözaltına alındı.

KOM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA