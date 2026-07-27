Konya'da Kaçan Sürücü, Hızla Kaza Yaptı - Son Dakika
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Konya'da Kaçan Sürücü, Hızla Kaza Yaptı

Konya\'da Kaçan Sürücü, Hızla Kaza Yaptı
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Konya'da aşırı hızla bir araca çarpan sürücü, kazadan sonra otostopla kaçtı. Hız göstergesi 200'de kaldı.

Konya'da aşırı sürat yapılan otomobil, aynı yönde giden hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, hurdaya dönen aracından çıktıktan sonra otostop çekerek olay yerinden kaçtı. Kazaya karışan otomobilin hız göstergesinin ise 200 kilometrede takılı kalması dikkat çekti.

Kaza, gece saatlerinde Konya Adana kara yolu Akçakent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyir halinde olan ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 FCZ 790 plakalı Wolkswagen marka araç, K.D. (23) yönetimindeki 01 AFY 264 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü ise araçtan çıkarak karşı şeritten gelen bir araca otostop çekip, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hız göstergesi 200 kilometrede takılı kaldı

Polisin otomobilde yaptığı incelemede aracın hız göstergesinin 200 kilometrede takılı kaldığı görüldü. İncelemelerin ardından kazaya karışan araçlar emniyet otoparkına kaldırılırken, kaçan sürücünün yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Kaçan Sürücü, Hızla Kaza Yaptı - Son Dakika

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