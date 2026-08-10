Konya'da Kadın Cinayeti: Eşine Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
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Konya'da Kadın Cinayeti: Eşine Ağırlaştırılmış Müebbet

Konya\'da Kadın Cinayeti: Eşine Ağırlaştırılmış Müebbet
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Boşanma aşamasındaki eşi Ebru Küçüktaşdemir'i 22 bıçak darbesiyle öldüren kocaya ceza onandı.

Konya'da boşanma aşamasındaki öğretmen eşi Ebru Küçüktaşdemir'i 22 bıçak darbesiyle öldüren kocasına hiçbir indirim uygulanmadan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Olay, 25 Ekim 2024 günü saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Ebussuud Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Abdullah Küçüktaşdemir, boşanma aşamasındaki eşi, özel bir eğitim kurumunda öğretmen olarak görev yapan 45 yaşındaki Ebru Küçüktaşdemir'i özel ders vereceği sitenin önüne kadar takip etti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Küçüktaşdemir, yanında bulunan bıçakla eşi Ebru Küçüktaşdemir'e saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 22 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından katil zanlısı Abdullah Küçüktaşdemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Aklın varsa Konya'yı terk et" mesajı ortaya çıktı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Abdullah Küçüktaşdemir hakkında "kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, sanığın eğitim fakültesindeki eğitimini yarıda bırakmasına rağmen yıllardır özel bir dershanede Türkçe öğretmenliği yaptığı belirtildi. Sanığın cep telefonunda yapılan incelemelerde ise olay günü Ebru Küçüktaşdemir'e tehdit içerikli mesajlar gönderdiği tespit edildi. İddianamede, Küçüktaşdemir'in eşine, "Cezaevinden başka yer mi var, bugün bu iş bitecek. Ben de her şey bitti. Aklın varsa Konya'yı terk et" şeklinde mesaj attığı bilgisine yer verildi. Ayrıca sanığın olaydan yaklaşık 6 saat önce internet üzerinden "Av bıçağı Konya" şeklinde aramalar yaptığı da iddianamede belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Yerel mahkeme tarafından yapılan yargılama sonucunda Abdullah Küçüktaşdemir'e hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Karara yapılan itiraz üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderildi. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak Abdullah Küçüktaşdemir hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Kadın Cinayeti: Eşine Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika

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