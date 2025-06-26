Konya\'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu toplantıları yapıldı.

Toplantı, Kulu Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kaymakam Ömer Faruk Canpolat başkanlığında yapılan toplantıya, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Cumhuriyet Savcısı Seray Şahin Gölge, İlçe Jandarma Komutanı Osman Hasdemir, İlçe Emniyet Müdürü Koray Şahin, Müftü Muhsin Yıldız ve kurum amirleri ile kurul üyeleri katıldı. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele, madde bağımlılığı ve çocuk koruma konularında istişarelerde bulunuldu. - KONYA