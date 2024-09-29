Konya\'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Ağaçla Çarpıp Durdu

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Konya'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırım üzerindeki ağaca çarparak durabildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yaldız sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan 56 yaşındaki Adem Ufuk B.'nin idaresindeki 42 BSC 94 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırım üzerinde ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin sürücüye yaptığı ilk müdahalesinde, kalp krizi geçirdiğini belirledi. Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Adem Ufuk B., ambulansla Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesini devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA