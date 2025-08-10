Konya\'da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Konya'da kum yüklü kamyonun refüje devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Karapınar Kara yolunun 21. kilometresi Sakyatan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. idaresindeki 42 AFM 526 plakalı kum yüklü kamyon refüje devrildi. Kazada sürücü R.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA