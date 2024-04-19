Konya\'da kamyonun çarptığı bisikletli hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü kaçtı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası olay yerinde bisiklet sürücüsünden geriye evine aldığı ekmekler kaldı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi Karaman Çevre Yolu üzeri Fidanlık Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar tarafından bisiklete kamyonun çarpması sonucu sürücüsünün yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Ferdi Uslu, yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ferdi Uslu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonun tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Kaza sonrası olay yerinde, bisiklet sürücüsünden geriye evine götürmek için aldığı ekmekler kaldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA
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