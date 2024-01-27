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Konya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Mustafa (87) ve Fatma Oduncu (82) isimli yaşlı çift, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Çiftin evinde yapılan incelemeler sonucunda, kömür kazanından sızan gazın neden olduğu belirlendi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya\'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
27.01.2024 - 13:36,
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı karı koca hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa (87) ve Fatma Oduncu'dan (82) haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ve jandarma ekipleri eve girdiğinde yaşlı çifti hareketsiz vaziyette buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre, Oduncu çiftinin kalorifer tesisatı ile ısıtılan evin bodrum katında bulunan ve kaldıkları oda ile de bağlantısı olduğu tespit edilen kömür kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Evde yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cenazeleri morga kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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Üzümlü, Konya, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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